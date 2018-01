Al bijna 800 betogers vast in Tunesië

In tegenstelling tot eerder in de week waren er vrijdag geen gewelddadige protesten. Ongeveer tweehonderd mensen betoogden vreedzaam in de hoofdstad Tunis.

Activisten en leiders van de oppositie hebben opgeroepen zondag opnieuw de straat op te gaan in Tunis. Dan is het acht jaar geleden dat het regime van de autoritaire leider Zine el Abidine Ben Ali ten val kwam. Daarna moesten ook in enkele andere Arabische landen dictators wijken.