Politie: dode vrouw in Middelburg door misdrijf om het leven gekomen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Provicom

MIDDELBURG - De dode die woensdag gevonden werd in een huis aan de Granaat in Middelburg is een vrouw, meldt de politie donderdag. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen.