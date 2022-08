’Iets wat we gaan onderzoeken’ Omwonenden willen hotel kopen om komst azc Albergen te voorkomen

Protest bij Landhotel ’t Elshuys in Albergen. Het kabinet heeft een vergunning afgegeven voor opvang van asielzoekers op deze locatie. Ⓒ ANP

ALBERGEN - Omwonenden van het hotel ’t Elshuys in Albergen gaan proberen of ze het pand uit handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen houden door het zelf te kopen. De vraag is of dat haalbaar is. „Dat is iets wat we juridisch gaan onderzoeken”, meldde woordvoerder Hennie de Haan vanavond tijdens een protestactie voor het hotel dat door het kabinet is aangewezen als asielzoekerscentrum (azc), meldt RTV Oost.