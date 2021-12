LIVE | Informateur Remkes: ’buitensporig lange’ formatie vraagt om stevige evaluatie

Volg de presentatie hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Elif Isitman.

„Dit is een belangrijk moment”, benadrukte hij bij de presentatie van het coalitieakkoord. Het land heeft volgens hem „dringend behoefte aan een missionair kabinet” dat op meerdere gebieden echt beleid kan maken.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei bij de overhandiging van het coalitieakkoord ook dat het proces sneller had gekund en gemoeten. Ze zegde toe dat er een evaluatie komt, net zoals na de formatie van 2017. Toen werd ook een ’record’ gehaald wat betreft de formatielengte.

’Meer details’

Het coalitieakkoord bevat meer details dan van tevoren gehoopt, zegt informateur Johan Remkes. Het idee was om alleen aan te geven wat er moet gebeuren in de komende regeerperiode, om vervolgens het ’hoe’ in een los regeerprogramma vast te leggen. Zo’n regeerprogramma van de bewindspersonen komt er niet.

Op sommige onderwerpen, „zoals stikstof, klimaat, arbeidsmarkt en onderwijs” vraagt het voorgestelde beleid wel „om nadere invulling”, zegt Remkes.

Wouter Koolmees, tevens informateur, oppert om de eerste plannen mee te nemen in de voorjaarsnota. Dan zouden ook de planbureaus (het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) de voorstellen kunnen doorrekenen.

De stukken van het regeerakkoord zijn kort na 13.30 uur vrijgegeven. Rond 14.00 uur komen de partijleiders aan het woord.