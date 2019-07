9 jaar cel voor verstikken studente

N. stak vorig jaar op 3 september in een studentenappartement in Emmen de even oude vrouw met een mes in haar hals en liet haar stikken in een kussen. Beiden studeerden aan de hogeschool in Emmen en waren sinds kort huisgenoten. N. belde in de vroege ochtend zelf 112.

Het ambulancepersoneel vond de vrouw in een onnatuurlijke houding naast haar bed en probeerde haar vergeefs te reanimeren. N. zei dat de dood van de vrouw een ongeluk was. Zij zou hem hebben tegengehouden toen hij zelfmoord wilde plegen. Maar volgens de rechter heeft N. haar gestoken en haar hoofd in de kussens gedrukt.