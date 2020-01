Drankbezorger van auto beroofd: politie schiet op carjacker

Na de arrestatie van de man werd het vuurwapen in de auto gevonden. Ⓒ Inter Visual Studio

ZAANDAM - De politie heeft zondagmorgen vroeg in Zaandam een 30-jarige man aangehouden, die kort daarvoor met een doorgeladen wapen een drankbezorger van zijn auto had beroofd. Toen de politie de man wilde arresteren, reed hij met de gestolen auto tot tweemaal toe op de agenten in. De politie heeft daarop op de auto geschoten en de man vervolgens in de boeien geslagen. De verdachte bleef ongedeerd.