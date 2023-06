Premium Het beste van De Telegraaf

Bewoners Beverwijk worden gek van poepende bladluizen: ’Lijkt wel of het regent’

Door Friso Bos Kopieer naar clipboard

Ⓒ Ronald Goedheer

Beverwijk - Een van de leukste straatjes van Beverwijk, verandert ieder voorjaar in een plakkerige strook van luizenpoep. Die luizen huizen in de linden van de Lindenlaan en poepen er van mei tot september stevig op los. „Als je hier ’s avonds uit je raam naar buiten kijkt is het alsof het regent”, zegt bewoner Stephan de Wit.