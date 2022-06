Marina van der Es-Siewers (109) is nu de oudste inwoner van Nederland

Marina van der Es-Siewers werd op 4 maart 1913 in Van Ewijcksluis geboren als enig kind. Haar vader was binnenvisser en zette fuiken in de Van Ewijcksvaart en het Lage Oude Veer. Zelf kreeg ze één kind, zoon Jan.

Val van trap

Tot 2006 woonde ze zelfstandig. In dat jaar liep ze een botbreuk op bij een val van de trap en verhuisde ze noodgedwongen naar zorgcentrum Noorderlicht in Hippolytushoef.

Omdat er nieuwbouw kwam op de plek van Noorderlicht, kwam ze tijdelijk in verzorgingshuis Molenweid in Wieringerwaard te wonen. Vorige week verhuisde ze terug en woont ze nu in het Hof van Wieringen. Ze heeft een broze gezondheid, waardoor een interview met haar niet mogelijk is.

Felicitatie

Tijdens een eerder gesprek met het Noordhollands Dagblad vertelde ze dat oud worden niet bij haar in de familie zit. Haar moeder overleed op haar 54e en haar vader werd zo’n acht jaar ouder. Wel had ze een nicht die 93 werd.

Op haar honderdste kreeg ze bezoek van wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon, die haar nadien alle jaren trouw een felicitatie is komen brengen.