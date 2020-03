Hoekstra door het stof: te weinig empathie getoond ten opzichte van Zuid-Europa

„Dit gaat heel erg over hóe we het gezegd hebben”, zegt hij bij RTLZ. „We hebben ons te weinig empathisch opgesteld, zo zelfs dat het tot weerstand heeft geleid. We zijn er onvoldoende in geslaagd te vertellen wat we wél willen.” Solidariteit tonen om de coronacrisis op te lossen die ’in de eerste plaats een medische crisis is’: „Daar zijn wij op aanspreekbaar.”

Het kabinet studeert daarom op voorwaarden waaronder het bijvoorbeeld via het noodfonds ESM solidariteit kan tonen met Zuid-Europa. Want die wil is er heus, al is het maar uit welbegrepen eigenbelang. Immers: als de EU met z’n interne markt instort, komt ook het verdienvermogen van Nederland (bijna 10 procent van het Nederlandse bbp) in gevaar. Zoals een Italiaanse politicus pesterig opmerkte: ’Aan wie wil Nederland zijn tulpen eigenlijk verkopen?’

Nederland is bij de zuidelijke EU-landen de boeman, nu premier Rutte en minister Hoekstra middenin de coronacrisis de zwakke eurolanden aanspreken op hun gebrek aan buffers. Italië vroeg om steun uit het europese schokfonds ESM. Ook werd onder leiding van Frankrijk een oud plan van stal gehaald, de uitgifte van eurobonds, voor de gelegenheid coronabonds gedoopt. Daarmee kunnen de zuidelijke landen, die meer rente betalen op de kapitaalmarkt als ze geld willen lenen, onder europese garantie leningen aangaan. Daarmee kunnen ze makkelijk aan geld komen om hun economie te stutten.

Behalve van de zuidelijke eurolanden kreeg Hoekstra ook kritiek uit de regeringscoalitie. CU-fractieleider Segers pleit voor een ’Marshallplan’ voor Zuid-Europa. Partijleider Jetten van D66 waarschuwt dat de „Nederlandse boekhoudersbotheid dreigt uit te monden in een grote diplomatieke ramp.”

De euro- of coronabonds, vindt Hoekstra nog altijd ’het verkeerde middel’, maar steun uit het noodfonds ESM sluit het kabinet niet uit.