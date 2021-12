Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage uit door tornado’s verwoest plaatsje: ’Alsof hier een bom is gevallen’

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

’Mayfield, meer dan een herinnering’, staat er op de muur. Ⓒ Jan Postma

MAYFIELD - In het door tornado’s getroffen Kentucky zijn in ieder geval 64 doden gevallen. Ruim honderd mensen worden nog vermist. Het plaatsje Mayfield werd grotendeels weggevaagd. Hier zoeken reddingsbrigades nog tussen het puin. Ze zijn hier wel wat gewend als het om natuurgeweld gaat. Maar de omvang van deze ramp kunnen de bewoners nog steeds niet bevatten. „Alles is weg. Het is alsof er een bom is gevallen.”