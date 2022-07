SGP en ChristenUnie gaan scheiden in Europees Parlement: ’Pijnlijke breuk’’

De kiezer gaat het pas merken bij de volgende stembusgang voor het Europees Parlement in 2024. Voor het eerst staan de twee kleine christelijke partijen dan niet langer op een gezamenlijke kieslijst. Meestal behaalde CU-SGP twee zetels.

De CU heeft de stekker uit de samenwerking getrokken vanwege de koers op de thema’s migratie, klimaat en Europese samenwerking. „De verschillen tussen onze partijen zijn steeds duidelijker zichtbaar”, stelt CU-partijvoorzitter Ankie van Tatenhove. „De kiezer heeft het recht om te weten waar die voor kiest bij een stem op een bepaalde lijst.”

De SGP had graag willen doorgaan met de gezamenlijke lijst en spreekt van een ’pijnlijke breuk’. „Het besluit van de CU om de samenwerking op te zeggen, kan tot gevolg hebben dat een christelijke zetel verloren gaat of zelfs dat geen van beide partijen een zetel in het Europees Parlement behaalt”, reageert SGP-partijvoorzitter Dick van Meeuwen teleurgesteld. De samenwerking tussen SGP en CU (inclusief voorgangers van de fusiepartij) zou bij de volgende verkiezingen 40 jaar hebben bestaan.

De twee partijen zaten al sinds 2019 niet meer in dezelfde fractie in het Europees Parlement. In 2019 vertrok de CU bij de Europese Conservatieven en Hervormers vanwege de komst van Forum voor Democratie. Tegenwoordig zit de partij bij de Europese Volkspartij, in hetzelfde schuitje als het CDA.