Van Kooten breekt met Partij voor de Toekomst van Krol: ’Ben voorgelogen’

„Ik ben voorgelogen”, laat de politica aan het AD weten. In een reactie aan die krant zegt zij: „Lang was voor mij onduidelijk hoe de samenwerking tussen de Partij voor de Toekomst en GO eruit zou zien”, aldus Van Kooten, die vorig jaar vertrok bij de Partij voor de Dieren. „Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit.”