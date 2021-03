Horeca maakt zich op voor Sint Juttemis: ’Dan mogen we open’

„Telkens hoorden we tijdens zo’n persconferentie dat er nóg geen perspectief was. Dan kun je blijven sippen, maar ik wilde die negativiteit liever omzetten in iets positiefs”, zegt Remie Sprangers van restaurant Het Hooihuis in Roosendaal, een van de initiatiefnemers, tegen Omroep Brabant.

„Mensen vroegen regelmatig wanneer we weer open zouden gaan. Nou, met Sint Juttemis was dan het enige juiste antwoord.” Tijd voor een ludieke actie. De feestdag die nooit bestond, moet nu toch echt gevierd gaan worden. „Wanneer Sint Juttemis precies valt, is natuurlijk de vraag. Maar we hopen die dag in ieder geval heerlijk met een biertje in de zon op het terras te zitten.”

Wordt Sint Juttemis een jaarlijks terugkerend fenomeen? „Als het goed opgepakt wordt, zie ik geen reden waarom niet”, aldus Sprangers tegen Omroep Brabant. „Of het ook officieel als nationale feestdag erkend wordt, maakt ons niet uit. Het enige jammere is dat we dan wel een mooie Nederlandse uitspraak zouden verpesten.”

Op sint-juttemis.nu staan horecazaken uit tientallen plaatsen in Nederland als deelnemers vernoemd, op Facebook is de slogan #sintjuttemischallenge gelanceerd. „De precieze datum weten we nog niet, maar die volgt zeker..! Denken we”, staat op de website. De groep gebruikt ’de zekerheid van onzekerheid’.