Duitsland haalt eerste IS’er terug uit Syrië

„We kunnen bevestigen dat in totaal drie Duitse kinderen die vastzaten in een kamp in Syrië, met hun moeder naar Irak reizen”, laat het ministerie weten. „Vanuit daar reizen ze naar Duitsland.” De autoriteiten willen niet zeggen om welke vrouw het gaat, maar volgens Spiegel zou het gaat om de 30-jarige Laura H.

De vrouw zou in maart 2016 Duitsland verlaten hebben om zich in Syrië aan te sluiten bij IS. De laatste tijd zou zij samen met haar kinderen in Al Hol hebben gezeten, een overvol gevangenenkamp waar meer dan 70.000 mensen worden opgevangen.

De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat in totaal nog tachtig Duitse leden van IS in Syrische kampen en gevangenissen zitten.