Politie neemt luxe VIP-auto’s in beslag in Hoofddorp

De actie stond onder leiding van het Openbaar Ministerie. Een hele rits organisaties deed mee: naast diverse specialisten van de politie en de inzet van drugs- en geldhonden, waren de gemeente Haarlemmermeer, de Fiod en de belastingdienst van de partij.

Naast de zeer luxe personenauto’s werden er verder gegevensdragers en goederen in beslag genomen.

Een woordvoerder van de politie legt uit dat er meerdere mensen voor langere tijd zijn geobserveerd. „Het gedrag van deze mensen heeft ons aanleiding gegeven om te kijken of het klopt wat zij doen. We hadden het vermoeden dat het niet klopte. We hadden voldoende grond voor een reële verdenking: witwassen. Met deze actie laten we zien dat die personen ter verantwoording worden geroepen en dat zij moeten uitleggen hoe zij aan hun vermogen komen.”

Verdachte in buitenland

De 37-jarige inwoner uit Rijsenhout kon niet gearresteerd worden. Hij verblijft in het buitenland. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen door het oprichten van bedrijven, het gebruik van katvangers en het investeren in onroerend goed. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie legt uit: „De onderwereld en bovenwereld raken op op deze manier steeds meer vermengd. Dat noemen wij ondermijning.” Zij sluit meerdere arrestaties in de nabije toekomst niet uit.

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer gaat er met gestrekt been in. „Ik ga kijken of ik de panden, die vandaag doorzocht zijn, kan sluiten. Het moet duidelijk zijn voor iedereen: dit accepteren we niet.”