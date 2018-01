FOTO’S - Saoedische vrouwen voor het eerst bij voetbal

Saoedische families juichen voor hun favoriete club. Ⓒ EPA

RIYAD - Voor het eerst in de geschiedenis van het Saoedische koninkrijk hebben vrouwen een officiële voetbalwedstrijd in een stadion mogen bezoeken. Saoedische media toonden vrijdag beelden van vrouwen met sjaals om op de tribune van het Koning Abdullah-stadion in de stad Djedda.