Hoekstra: ’Ik schrik dat ik het heb gezegd’

Pete Hoekstra: ’Uitspraak was gewoon fout’ Ⓒ ANP

De eerste dagen van Pete Hoekstra als ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland hadden feestelijker gekund. In plaats van blijdschap over de terugkeer van een geëmigreerde Groninger als vertegenwoordiger van onze belangrijkste bondgenoot, was er ophef. In een interview met De Telegraaf zegt hij de ’onnauwkeurige’ uitspraak te betreuren.