Geen intercity’s tussen Utrecht en Gouda door defect spoor

NS verwacht dat de situatie de hele dag aanhoudt. De dienstregeling is aangepast totdat de storing is verholpen. Er rijden tussen Utrecht en Gouda wel sprinters. Vanaf Gouda, bijvoorbeeld richting Den Haag of Rotterdam, rijden wel weer intercity’s.

Een woordvoerder van de NS adviseert reizigers om voor vertrek de actuele reisinformatie te checken.