Laatste Nederlandse vliegtuig vertrokken uit Kabul: ’Met pijn in het hart’

DEN HAAG - De Nederlandse evacuatieoperatie in Kabul is voorbij. De laatste Nederlandse vlucht is uit de Afghaanse hoofdstad vertrokken, meldt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Aan boord zijn onder meer de diplomaten en militairen die de afgelopen tijd vanaf het vliegveld hebben gewerkt. In totaal zijn meer dan 1500 mensen naar Nederland gehaald.