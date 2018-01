Boeteregen op spoor

Dat blijkt uit cijfers van spoorbeheerder ProRail die binnenkort naar buiten worden gebracht, maar al in bezit zijn van De Telegraaf.

„We zien nog steeds veel te veel gekkigheid op en rond het spoor. Elke dag halen mensen er de meest bizarre capriolen uit en dat zie je terug in de recente cijfers”, zegt manager Ron Koekebakker van ProRail Incidentenbestrijding.

Rood licht

De boetes worden vooral gegeven om het negeren van rood licht bij spoorwegovergangen (90 euro voor fietsers en 230 euro voor automobilisten), maar ook spoorlopen, koperdiefstal, vernieling en agressie scoren hoog. Het afgelopen jaar werden 4529 incidenten gemeld, waarvoor de 150 icb’ers werden ingezet.”

„Onze mensen zijn zo veel mogelijk buiten aanwezig om incidenten op het spoor te voorkomen. En als die toch ontstaan zo snel mogelijk op te lossen”, aldus Koekebakker. „Het spoor is ontzettend belangrijk voor heel Nederland, dus als daar iets gebeurt moeten we onmiddellijk zorgen dat het opgelapt wordt en de trein weer kan doorrijden.

Als er geen strubbelingen zijn, surveilleren icb’ers bij overgangen waar mensen vaak onder spoorbomen doorkruipen, speuren ze naar spoorlopers of zoeken ze naar plaatsen die beter beveiligd moeten worden om juist incidenten te kunnen voorkomen. En als er overtredingen geconstateerd worden, dan mogen de meeste icb’ers als buitengewoon opsporingsambtenaren een bekeuring uitdelen.”

„Wij zijn op die plekken waar anderen wegrennen”, meent de zegsman. „Denk aan een aanrijding met een persoon, het evacueren van passagiers uit gestrande treinen, het opnieuw op de rails zetten van ontspoorde treinstellen, het dichten van goederenwagons die gevaarlijke stoffen lekken, het weghalen van takken en bomen die op het spoor liggen. Kortom: een scala van werkzaamheden is nodig om Nederland rijdend te houden. Want het aantal incidenten nam in 2017 weer met 10 procent toe.”

Koekebakker: „Uiteindelijk moeten onze acties ertoe leiden dat treinen op het zevenduizend kilometer spoor zo veilig mogelijk en op tijd doorrijden. Vorig jaar lukte dat in 90,5 procent van de ritten. Als het fout gaat, komt dat in twee derde van de gevallen door al die gekkigheid en materiële of logistieke problemen op het zevenduizend kilometer spoor in ons land. Ook storingen, ongelukken en werkzaamheden zitten het spoorboekje weleens dwars.”

Vandaag start op telegraaf.nl een nieuwe serie over het werk van incidentenbestrijders op en langs het spoor, waarbij opmerkelijke beelden te zien zijn.