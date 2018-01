Venezuela handhaaft blokkade ABC-eilanden

Dat zei de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes vrijdagavond (lokale tijd). Venezuela blokkeert de grenzen al een week uit onvrede over de in hun ogen gebrekkige controle van de eilanden van smokkel. Niet alleen worden er mensen illegaal over de grens vervoerd, maar ook drugs, wapens, geld en waardevolle goederen als goud en koper.

Venezuela heeft in het overleg aangegeven dat het land al jaren wacht op een aanpak hiervan door de eilanden. Wever-Croes zei dat er de komende dagen verder zal worden gesproken. Ze heeft hoopt dat daarbij afspraken kunnen worden gemaakt die leiden tot een opheffing van de blokkade.

Er is een ’draft-akkoord’ opgesteld door de landen. Deze zal de komen dagen in de afzonderlijke landen worden besproken, waarna de partijen weer bij elkaar komen.

Evelyn Wever-Croes, de Arubaanse minister-president, op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD) liet de Tweede Kamer donderdag weten dat de betrekkingen tussen de twee landen zo snel mogelijk moeten worden genormaliseerd. „Het Koninkrijk gaat ervan uit dat, als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien”, aldus Zijlstra.

Grensblokkade Venezuela met ABC-eilanden Ⓒ ANP (bron: Rijksoverheid)

Het ruim 30 miljoen inwoners tellende Venezuela grenst aan de eilanden die op geringe afstand van de kust liggen. Aruba ligt op slechts 30 kilometer afstand. De slepende politieke en economische crisis en de nijpende tekorten in Venezuela voeren de spanning op.