Kolossale fouten gemaakt bij terugkeer tbs’er Michel B.

Michel B. was tijdens het Paasweekeinde in 2019 op proefverlof toen hij samen met Jan van K. (eis: 18 jaar en tbs) de man van het leven beroofde.

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde een zogenoemd ’incidentenonderzoek’ in. Volgens Lieftink zijn de conclusies „spijkerhard en eenduidig.” De Oostvaarderskliniek is tekortgeschoten in de begeleiding van Michel B. bij zijn terugkeer in de samenleving en heeft onvoldoende zicht gehouden op de mensen met wie hij contact had.

Michel B. lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis, onder meer als gevolg van langdurig seksueel misbruik door zijn vader. Hij heeft moeite met het reguleren van zijn agressie en is makkelijk beïnvloedbaar, zeker als hij zijn medicatie niet op tijd inneemt.

De Inspectie concludeert in het concept-rapport dat de Oostvaarderskliniek daarom goed zicht had moeten houden op Michel B.’s dagelijkse bezigheden, op zijn financiële situatie en op de mensen met wie hij omging. Desondanks kwam hij in contact met medeverdachte Jan van K. Dat contact was volgens advocaat Lieftink „risicovol.” Jan van K. werd twee keer eerder vanwege geweldsdelicten veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en zat in totaal 23 jaar in klinieken.

Advocaat Lieftink wil dat de bevindingen van de inspectie worden meegewogen in de beoordeling van de rechtbank, ook al gaat het nog slechts om een concept-rapport. Pas in oktober wordt er een eindrapport verwacht, dat deel uitmaakt van een uitgebreidere analyse van de begeleiding van de terugkeer in de samenleving van tbs-gestelden.

Lieftink pleitte voor het opleggen van een kortere gevangenisstraf van 9 jaar aan Michel B, zodat hij na 6 jaar kan beginnen aan de tbs-behandeling.