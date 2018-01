Dokter Witte Huis: Trump is kerngezond

De medische onderzoeken volgden op zorgen die zijn gerezen nadat Trump moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In het spraakmakend boek Fire and Fury dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk.

„De president is kerngezond. Ik kijk er naar uit sommige uitslagen te geven op dinsdag”, liet Jackson vrijdag weten in een persverklaring.

Trump kan zelf bepalen welke informatie hij uit het onderzoek naar buiten wil brengen.