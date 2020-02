McDonald’s stopt met noteren kentekens op afhaalzakken tegen zwerfafval

„In overleg met onze collega’s in Amersfoort is besloten om het initiatief van de lokale politie te stoppen. Deze interventie sluit niet aan op het landelijke beleid, dat gericht is op goed gedrag belonen, wat we onlangs met een grote bewustwordingscampagne onder de aandacht hebben gebracht”, zo laat een woordvoerder van McDonald’s weten aan De Telegraaf.

De lokale politie had het initiatief genomen om een aanpak te bedenken om zwerfafval tegen te gaan. Een bord met daarop de tekst ’Gooi a.u.b je afval in de afvalbak!’, moest gasten informeren over de nieuwe aanpak.