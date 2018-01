Proef met prepaid energie in Rotterdam

Het gaat om een proef van maximaal zes maanden met vijftig huishoudens. Netbeheerders Stedin en Liander, die juist in deze twee steden grote armoede tegenkomen, willen met een aantal energieleveranciers voorkomen dat de gezinnen worden afgesloten van gas en elektra, omdat ze hun rekening niet meer kunnen betalen. „,Afgesloten worden van energie drukt gezinnen vaak in een isolement en kost de energiesector bovendien miljoenen euro’s per jaar. Dit werkt zoals bij een prepaid telefoon”, zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin.

Tegoed

De huishoudens die een tegoed kopen, kunnen via een webportal hun verbruik en actuele energiesaldo in de gaten houden. „Daar is ook te lezen voor hoeveel dagen ze nog energie hebben. Dit wordt berekend op basis van hun gemiddelde verbruik per dag. Als hun energiesaldo laag is, ontvangen ze een bericht en kunnen ze via de portal snel opwaarderen. Is het tegoed op, dan is een klein bedrag overmaken voldoende om binnen een paar minuten weer stroom te hebben”, stelt De Lange.

In de meterkast van de gezinnen is een schakelaar gemonteerd, waarmee op afstand de stroomtoevoer in- en Newuitgeschakeld kan worden. „Afsluiten op afstand wordt alleen gedaan als het saldo ontoereikend is. Voordat dat zover is, heeft de klant al een aantal sms’jes en e-mails ontvangen om op te waarderen en zo de tijdelijke stopzetting van energie te voorkomen”, stelt De Lange.

Armoede

Alleen al in Rotterdam wordt dagelijks een huishouden afgesloten. „Armoede is in de Rotterdamse regio een groot probleem. Afgesloten worden is een ingrijpende gebeurtenis die de situatie van een gezin alleen maar verergert, mede omdat er extra kosten mee gepaard gaan. Het kost ons in Rotterdam tussen de anderhalf tot twee ton per jaar om mensen af te sluiten. In heel Nederland gaat het om meerdere miljoenen en dan spreken we alleen nog maar over de netbeheerders. Die kosten verrekenen wij in onze tarieven. Uiteindelijk betalen we er als gehele samenleving aan mee.”

Stedin werkt in Rotterdam samen met de leveranciers Greenchoice en Alliander. In Arnhem gebeurt dat in samenwerking met netbeheerder Liander, Nuon en Stichting Energiebank Nederland.

In Arnhem gaat Nuon in samenwerking met de Energiebank, die arme gezinnen helpt hun rekening te betalen, zes maanden deelnemende huishoudens met een energietegoed van tweehonderd euro steunen. „Met de prepaid energiedienst willen de betrokken partijen huishoudens meer bewust maken van hun energieverbruik en extra hulp bieden om afsluiting en nieuwe schulden te voorkomen. Zo behouden huishoudens met een kleinere portemonnee toegang tot energie.”