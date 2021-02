Schietpartij in wapenwinkel VS: drie doden

Omstanders komen bij van de schietpartij bij een wapenhandel in New Orleans. Ⓒ AP

NEW ORLEANS - Door een schietpartij in een wapenwinkel in New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana zijn meerdere mensen gedood en gewond geraakt. Ten minste drie mensen zijn omgekomen, een onbekend aantal liep verwondingen op. Zeker twee mensen zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.