Eerste wolf gespot in Vlaanderen in meer dan 100 jaar

„De wolf is opnieuw aan een opmars bezig in West-Europa. Het dier was met uitsterven bedreigd, maar de voorbije jaren zijn er verschillende wolven gespot in Duitsland en het noorden van Nederland”, aldus Loos, die benadrukt dat wolven ongevaarlijk zijn voor de mens.

Het dier werd gespot in het Limburgse Bocholt, waar hij de Nederlands-Belgische grens overstak. De wolf stak eerst de Duits-Nederlandse grens over, en liep daarna vanuit het noorden van Nederland naar de Nederlands-Belgische grens tussen Nederlands Limburg en Limburg. Ergens in de moerassen van het Kempen-Broek werd het dier dan gedetecteerd.

Die grens passeerde hij op 2 januari, zo meldt de Belgische natuurvereniging Landschap vzw zaterdag. De afgelopen dagen verbleef de wolf in Beringen en in de buurt van het militair domein in Leopoldsburg. Het dier heeft ruim 500 kilometer afgelegd in tien dagen tijd.