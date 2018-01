Gemarteld door motorbende: ’Ik wilde dood’

Ineens was zijn schokkende foto landelijk nieuws. De afpersfoto waarop te zien is hoe hij is afgetuigd. De vermoedelijke daders, leden van motorclub Trailer Trash Travellers, zijn inmiddels berecht maar grotendeels vrijgesproken. Nu doet het slachtoffer voor het eerst zijn verhaal. Hij is teleurgesteld in politie en justitie. En waarschuwt voor motorbendes: „Laat je niet met ze in. Ze maken je kapot.”