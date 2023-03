Man gewond, vrouw opgepakt na schietpartij in Capelle aan den IJssel

Daar troffen ze de man gewond aan die meteen met spoed naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De vrouw in de woning (43jaar) werd aangehouden.

De politie laat weten dat beiden in het betreffende huis waar het incident plaatsvond wonen. Bij het drama waren ook vier kinderen aanwezig. De politie laat weten dat hier direct zorg en opvang voor is geregeld. Het zou niet alleen gaan om kinderen van het daar wonende gezin, maar ook om logees.

De politie is bezig met een groot onderzoek in het huis. Ook buren worden in het onderzoek meegenomen. Toch is het onderzoeksteam nog op zoek naar getuigen. Hen wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.