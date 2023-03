Vrouw aangehouden na schietpartij in Capelle aan den IJssel

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - In een woning aan het Maria Danneelserf in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) is in de nacht van zaterdag op zondag een wapen afgevuurd. Daarbij is een gewonde gevallen, het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.