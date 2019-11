Veroorzaker horrorcrash A2 drie keer eerder betrokken bij ongevallen

Zeker één keer eerder was de aanleiding van een door de man veroorzaakt ongeval een epileptische aanval. Het AD meldt dat de man uit Vianen in december 2016 op de A2 bij Oudenrijn op een file inreed en negen auto’s raakte. Politie Midden-Nederland maakte geen proces verbaal op na het inleveren van het rijbewijs waardoor het Openbaar Ministerie en de rechter geen oordeel velden.

Het rijbewijs kreeg de dertiger uiteindelijk terug en na een halfjaar niet meer getroffen te zijn door een epileptische aanval, kon de man een nieuwe aanvraag doen bij het CBR. Hij werd medisch onderzocht waarna het rijbewijs met twee jaar werd verlengd. Vorig jaar november veroorzaakte de man opnieuw een ongeval op de A28 bij Hattem, waarschijnlijk was ook hier sprake van een epileptische aanval. „Als politie hebben we toen verzuimd het rijbewijs in te vorderen”, laat de woordvoerder van politie Oost-Nederland aan het AD weten.

Het CBR kreeg daardoor uiteindelijk niet de kans om de automobilist opnieuw te keuren op rijvaardigheid. Doordat de man zonder aantekening mocht doorrijden, kon hij op 24 december van vorig jaar weer een ongeval veroorzaken. En omdat daarbij geen persoonlijk letsel ontstond, bleef ook dit keer onderzoek uit en werd het rijbewijs niet afgenomen.

Ernstige hoofdpijn

Tegen zijn nabestaanden klaagde de man in de loop van dit jaar over ernstige hoofdpijnen. Hij zou daarvoor een nieuwe afspraak in het ziekenhuis maken. Die afspraak kwam er niet meer, nadat het op 17 oktober van dit vreselijk misging op de A2 bij Breukelen. De 38-jarige man belandde in de middenberm waar geen vangrail staat. Daardoor reed hij uiteindelijk tegen het verkeer in en raakte de automobilist het voertuig van een echtpaar uit Bergen aan Zee. Alle drie overleden en een vierde betrokkene raakte zwaargewond.

„Wij zijn geschokt en erg geschrokken”, laat een woordvoerder van de familie van het omgekomen echtpaar uit Bergen als reactie op de inschattingsfout van de politie weten.