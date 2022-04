Amsterdammer die uit het Spaarne is gered in het ziekenhuis overleden

Het is bij de politie niet bekend of hij te water is geraakt of zelf in het water is gesprongen. Zijn familie is ingelicht.

Meerdere mensen zagen de man rond 7.00 uur in het Spaarne zwemmen toen hij plotseling onder water verdween. Hierop belden zij 112. De hulpdiensten rukten groots uit. Naast de politie, brandweer en ambulancedienst werd ook een traumateam ingezet.

Een duiker van de brandweer ging ter hoogte van het Donkere Spaarne het water in om de man te zoeken. De zwemmer werd snel gevonden, met een ladderwagen boven water gehaald en gereanimeerd.

Na de eerste zorg is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar de hulp mocht niet meer baten.