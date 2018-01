VIDEO - Tweelingen met ander hart

Amsterdam - Aston Martin heeft net het doek getrokken van de nieuwe V8 Vantage. Van de vorige generatie werd echter ook een versie gemaakt met een heel dikke 6,0 liter V12. Toch was het niet alleen de motor die anders was voor die auto. Sjoerd van Bilsen praat je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes bij over alle verschillen tussen de V8 Vantage en de V12 Vantage.