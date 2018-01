Politiewoordvoerder Ellie Lust: fouten gemaakt in zaak homomishandeling

Xeverio werd uitgemaakt voor ’homo’ en ’boeler’, het Surinaamse woord voor homo. Desondanks stelde de politie dat het eerst ging om ’een ordinaire beroving’, en werd homogerelateerd geweld (nog) niet bewezen geacht. Die reactie kwam de politie op veel kritiek te staan binnen de lhbt-gemeenschap.

„Er is te snel benoemd dat dit mogelijk gewoon een ordinaire straatroof is”, aldus Lust tegen Het Parool. „Ik denk dat het beter was geweest als we hadden gezegd: ’we weten dat het slachtoffer een jonge homoseksueel is, we gaan kijken of dat heeft meegespeeld in de beroving en mishandeling’.”

Ellie Lust Ⓒ Hollandse Hoogte

Baksteen

Lust benadrukt dat de politie de zaak serieus in onderzoek heeft. „Ik snap de onrust in de lhbt-gemeenschap, maar neem van mij aan dat dit soort zaken tot op de bodem wordt uitgezocht.”

De vader van Xeverio vertelde eerder al aan De Telegraaf over de mishandeling. „Hij werd geschopt en tegen de grond gewerkt. Hij werd tijdens de schermutseling met een baksteen op zijn hoofd geslagen. Het lukte de jongens om hem zijn tas met bankpasjes, identiteitspapieren en een briefje van €50 af te pakken. Zij wilden ook zijn mobieltje en overige sieraden, maar daar werkte hij niet aan mee. Hij dacht: ’Als ze mijn mobiel pakken kan ik niet voor hulp bellen’.”

Al met al zijn wij blij dat hij er nog is. Dit had verkeerd kunnen aflopen. En dit alles vanwege zijn seksuele geaardheid”, aldus zijn vader.