Grote uitslaande brand in wegrestaurant bij Zwolle

Ⓒ GinoPress B.V.

ZWOLLE - In een wegrestaurant pal aan de A28 bij Zwolle is woensdagmiddag een grote uitslaande brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Voor zover bekend is, zijn er geen gewonden.