Grote uitslaande brand in wegrestaurant bij Zwolle onder controle

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Toen het vuur ontstond waren er mensen in het wegrestaurant aanwezig. Vier personeelsleden hadden last van ademhalingsproblemen door de rook, maar hoefden na behandeling door ambulancepersoneel ter plaatse niet mee naar het ziekenhuis.

De eerste melding van de brand in het pand aan de Hermelenweg kwam rond 12.50 uur binnen. Kort daarna werd opgeschaald naar zeer grote brand. Dat had volgens de veiligheidsregio deels te maken met het warme weer, waardoor de brandweerlieden elkaar tijdig moeten kunnen aflossen. Omstreeks 15.15 uur werd het sein brand meester gegeven.

De afrit van de A28 richting Nieuwleusen was enige tijd afgesloten vanwege brand. Ook waren er snelheidsbeperkingen van kracht voor het verkeer op de A28. Het wegrestaurant ligt in buurtschap De Lichtmis.