Help, de dokter verzuipt!

Elke minuut verschijnen er wereldwijd twee wetenschappelijke artikelen voor artsen. Per dag bijna 3000; ze gaan over allerlei geneeskundige specialismen. Bovendien groeit dit aantal nieuwe vakpublicaties jaarlijks met 6 procent. Bijna niet meer te behappen voor de dokter. „Na 35 jaar is de helft van wat een arts geleerd heeft, niet langer waar.”