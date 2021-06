Eerste regionale hittegolf van het jaar een feit

Maastricht beleefde maandag de eerste dag van de hittegolf. Het werd 28,6 graden. Dinsdag werd het 25,8 graden en woensdag steeg het kwik met 30,7 graden naar de eerste dertiger. Donderdag werd het 31,6 graden en vandaag werd aan de definitie van een officiële regionale hittegolf voldaan met de derde tropische dag.

In De Bilt is geen sprake van een officiële hittegolf. In De Bilt werd het op slechts één dag 30 graden.

Meerdere plaatsen in de race voor een regionale hittegolf

Ook in Gilze-Rijen, Eindhoven, Ell en Arcen kan vandaag sprake zijn van een regionale hittegolf. Al deze plaatsen in het zuiden van het land startte maandag met de eerste zomerse dag. De komende dagen kan het vooral in het zuiden en oosten zomers warm blijven met temperaturen van 25 graden en meer.

Laatste regionale hittegolf

De laatste keer dat het tot een regionale hittegolf kwam was van 5 tot en met 22 augustus 2020. Deze hittegolf duurde in Volkel, Eindhoven, Arcen, Ell, Hupsel en Maastricht in totaal achttien dagen. Ook van 23 tot 27 juni 2020 kwam het tot een regionale hittegolf. Het is alweer het vierde jaar op rij dat het ergens in het land tot een regionale hittegolf komt.

Regionale hittegolven komen het vaakst voor in het zuiden en oosten. De langste regionale hittegolf ooit gemeten duurde maar liefst 29 dagen en vond plaats in 2018. In het Gelderse Hupsel en de voormalige vliegbasis Twenthe was het toen van 12 juli tot en met 9 augustus 25 graden of warmer.

De vroegste regionale hittegolf ooit gemeten dateert van 1976. Toen kwam het al van 6 tot en met 10 mei tot een hittegolf. De Brabantse plaatsen Volkel en Gemert en ook het Utrechtse Soesterberg en het Gelderse Deelen hadden de eer.