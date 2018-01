’Man richt vuurwapen op automobilisten en slaat op de vlucht’

Agenten kregen eerder op de avond een melding dat de man bij een verkeersruzie aan de Molenwerf in Amsterdam West een vuurwapen op een andere automobilist had gericht. Snel daarna kwam er een tweede melding binnen, dat de man dit op de Dam opnieuw had gedaan bij een andere automobilist.

De politie zag te man rijden, waarna hij er snel vandoor ging. Bij de achtervolging met de politie reed de man met snelheden van boven de 200 km/u. Agenten verloren hem uit het oog totdat Haarlemse collega’s hem op de Oudeweg zagen scheuren.

Crash

Uiteindelijk is de wagen met de ’voortvluchtige’ gecrasht in de Rozenhagenstraat. Tijdens de aanhouding zijn er twee waarschuwingsschoten gelost door de politie. Bij de doorzoeking van het voertuig werden een bijl en twee op vuurwapen gelijkende voorwerpen gevonden. De 37-jarige Franse man is overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam. Zo meldt AT5.