Inzamelactie voor ernstig zieke 2-jarige Alexander

Een jaar na de eerste epileptische aanval van het jongetje, kwam eindelijk de diagnose. „Alexander heeft een hele zeldzame energiestofwisselingsziekte ’Succinaat dehydrogenase complexII deficientie’, afgekort SDHA. Het is een progressieve ziekte, wat inhoudt dat hij uiteindelijk fysiek en mentaal achteruit zal gaan”, schrijven de ouders op de pagina van de doneeractie. De doktoren gaven aan dat de ziekte niet te behandelen is.

Alexander heeft naast SDHA ook epilepsie. Hij kan niet los staan en zakt direct door zijn beentjes,valt soms uit het niets op, wordt snel ziek en komt nauwelijks aan. „Hij heeft al meer ziekenhuis gezien dan menig mens ooit zal zien in zijn hele leven.”

Onderzoek

De ouders van het ernstig zieke jongetje, hebben zelf het hele internet afgespeurd en kwamen uit bij Professor Jan Smeitink. Hij doet al jaren onderzoek naar medicijnen voor kinderen die een stofwisselingsziekte hebben. In Amerika zijn de redelijk ver met deze onderzoeken en volgens de ouders moet het binnen nu en een aantal jaren wel haalbaar zijn om een medicijn de ontwikkelen.

Deze onderzoeken kosten enorm veel tijd en geld. Dat is dan ook de reden van de inzamelactie. „Wij ouders van een ernstig ziek kind vragen daarom alstublieft uw hulp bij het bestrijden van deze vreselijke ziekte en steun onze Alexander en alle kindjes met een energiestofwisselingsziekte die een medicijn nodig hebben, want geen enkele ouder kan leven met de boodschap dat je kind niet oud wordt. Stilzitten is voor ons geen optie! Onze Alexander vecht tegen zijn ziekte en vechten voor Alexander!!!”

Bekijk hieronder een video met uitleg over de ziekte.