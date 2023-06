Explosie bij woning in Rotterdam, ook een ’knal’ bij bedrijfspand

ROTTERDAM - Bij een portiek aan de Eric Kropstraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag even voor 03.45 uur een explosie geweest. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de ontploffing in de wijk Feijenoord. Rond hetzelfde tijdstip hoorden buurtbewoners volgens de politie ook een knal bij een bedrijfspand in de Joost van Geelstraat, in de wijk Delfshaven. Daar brak een klein brandje uit, maar waren ook geen slachtoffers.