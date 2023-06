Rotterdamse coffeeshop doelwit van brandstichting

Rond 02.30 uur was er een grote vlam en daarna een klein brandje. Deze is geblust door de brandweer. De politie doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar de twee daders, die door getuigen zijn gezien.

In de wijk Feijenoord was in dezelfde nacht ook nog een ontploffing bij een portiek aan de Eric Kropstraat. Er raakte niemand gewond geraakt bij de ontploffing. Ook bij dit incident wisten de daders te ontkomen.

In totaal zijn dit jaar nu zestig geweldsincidenten met beschietingen, branden en explosies bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er meer dan in heel 2022. De incidenten worden toegeschreven aan conflicten in de drugshandel. Ook in steden als Amsterdam en Den Haag gebeuren regelmatig soortgelijke incidenten.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen jaren te maken met een groot aantal explosies. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. Inmiddels zijn een kleine vijftig verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld, zoals explosies en schietpartijen, aldus de politie.