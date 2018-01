Alexandra maakte van reizen haar beroep

Alexandra Vis (46) is getrouwd, moeder van twee zonen (12 en 14) en werkt als reisbegeleider van onder meer singlereizen. “Voordat ik een gezin had, had ik al veel van de wereld gezien, in m’n eentje en met groepsreizen. Toen de kinderen kwamen, gingen mijn reisplannen in de kast. Maar de kriebels staken toch weer de kop op."

“In 2016 maakte ik een groepsreis naar Vietnam en Cambodja om te kijken of de drang er nog steeds was. Het afscheid van mijn gezin was moeilijk, maar eenmaal daar ging ik er helemaal in op. Dus besloot ik er m’n werk van te maken.”

“Als reisleider heb ik singlereizen begeleid naar Kreta en Kos, en avontuurlijke reizen naar Thailand, Laos, Cambodja, Kenia, Tanzania en Zanzibar. Van juni tot november ben ik elf weken weggeweest en heb ik ongeveer zestig uur in het vliegtuig gezeten.

Mijn partner neemt dan het huishouden en de zorg voor de kinderen over. Best zwaar, omdat hij fulltime werkt, maar hij ziet ook dat het me goed doet. Natuurlijk heeft alles z’n grenzen, maar mijn man en kinderen gunnen me dit. Mijn kinderen zeggen: ‘Je bent niet alleen mama, maar ook Alexandra. En dit is waar je hart ligt.’”

