Gratis ontbijtje voor 5700 huishoudens

De groene tasjes van Plus werder bij alle huizen afgeleverd. Ⓒ Instagram Wendy van Kempen

Sprang-Capelle - Een goed begin van het weekend voor alle 5700 huishoudens in Sprang-Capelle. Bij alle woningen is zaterdagochtend in alle vroegte een gratis ontbijtje bezorgd. Inwoners reageren vol vreugde op sociale media.