14-jarige Cheyenne uit Bovenkarspel vermist

Het bericht van de ouders is inmiddels al zo’n 140.000 keer gedeeld. Cheyenne is donderdagavond rond 19.30 uur voor het laatst gezien in winkelcentrum Streehof. Zij was daar met vrienden, maar is alleen weggegaan. Zo meldt het Noordhollands Dagblad.

Cheyenne staat inmddels ook als vermist aangegeven op de website van de politie. Cheyenne is 1.77 m lang, en heeft blond haar. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een zwarte Canada Goose jas en lichtbruine suede schoenen.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.