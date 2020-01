Coffeeshopbaas Van Laarhoven vanuit Thailand onderweg naar Nederland

Van Laarhoven zat ruim vijf jaar in een Thaise cel. Van Laarhoven wordt uitgeleverd op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Hij moet hier de rest van zijn straf uitzitten.

De Thaise straf, meer dan 100 jaar cel voor witwassen, wordt aangepast naar het Nederlandse strafmaximum: een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden. In Nederland wordt de tijd dat hij in Thailand vastzat van zijn straf afgetrokken.

Familie opgelucht

Volgens zijn broer Frans is Johan van Laarhoven ernstig ziek en verzwakt. „Hij moet daarom direct voor behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht.”

De familie is „intens opgelucht en dankbaar.” Van Laarhoven zat in Bangkok gevangen en keert naar Nederland terug na bemiddeling van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

„Hiermee komt een einde aan 5,5 jaar strijd”, aldus zijn broer Frans. „Vooral voor Johan om die misère daar te overleven.”

Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven vertrok om 12.15 uur (06.15 uur Nederlandse tijd) vanuit Bangkok en landt naar verwachting rond 18.30 uur op Schiphol.

Staat mogelijk aansprakelijk

De advocaat van Johan van Laarhoven, Gerard Spong, overweegt de Staat en de toenmalig verantwoordelijke officier van justitie aansprakelijk te stellen voor de Thaise strafzaak tegen Johan van Laarhoven. „De officier van justitie Lucas van Delft heeft deze hele santenkraam toen in gang gezet en we overwegen hem ook aansprakelijk te stellen.”

Van Delft leidde de Nederlandse zaak tegen Van Laarhoven. Hij vroeg de Thaise autoriteiten een onderzoek naar de Nederlander te starten, omdat Van Laarhoven daar inmiddels woonde. De Thaise rechter veroordeelde de Nederlander uiteindelijk, omdat de verkoop van softdrugs in Thailand illegaal is.

Spong stelt dat Van Laarhoven formeel nog een deel van zijn Thaise straf moet uitzitten, „maar dat gaat niet gebeuren.” „Eén jaar Thaise gevangenisstraf telt voor twee, drie of vier jaar in Europa.”

De Nationale ombudsman stelde vorig jaar maart vast dat Nederlandse instanties onzorgvuldig hebben gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de Tilburgse coffeeshophouder. Ombudsman Reinier van Zutphen verweet de Nederlandse politie, Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest.

Grapperhaus: goed samengewerkt

Minister Grapperhaus meldt dat de afgelopen maanden goed is samengewerkt door Thailand en Nederland. „Ik ben de Thaise autoriteiten bijzonder erkentelijk dat binnen de kaders van wetgeving van beide landen zorgvuldig en zo snel als mogelijk is geregeld dat de heer Van Laarhoven naar Nederland kan komen om hier de rest van zijn straf uit te zitten.”

Volgens de CDA-bewindsman is beslissend geweest dat de bevoegde Thaise autoriteiten op 27 december hebben ingestemd met de uitlevering. Ook minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft toen ingestemd. „Bij deze beslissing heeft hij meegewogen dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde dat de Thaise straf van de heer Van Laarhoven bij overbrenging naar Nederland zou leiden tot een aanpassing van zijn Thaise straf naar een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden, te weten het Nederlandse strafmaximum voor de bij de Thaise straf behorende feiten”, legt Grapperhaus uit.

Vanuit de Tweede Kamer wordt opgelucht gereageerd. D66-Kamerlid Bergkamp noemt het ’een nachtmerrie’ voor Van Laarhoven. „Ik ben erg blij voor zijn moeder, broer en de rest van de familie dat hij nu na meer dan vijf jaar in een Thaise cel in het vliegtuig zit naar Nederland.”

De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot 11 jaar cel. Omdat ze geen Nederlandse is, wordt zij niet uitgeleverd. Broer Frans: „Het is bijna het einde van een lange tijd onzekerheid. We hadden gehoopt dat ook zijn partner mee zou komen, maar dat is nog niet het geval. Minister Grapperhaus doet zijn uiterste best ook haar naar Nederland te halen. Pas dan is onze missie echt klaar. Pas dan is onze missie geslaagd.”