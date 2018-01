Jongetje (10) zwaargewond na aanrijding

Berkel-Enschot - Een 10-jarige jongen is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Berkel-Enschot. Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een team van de politie is momenteel bezig met een onderzoek op de plek van het ongeval.