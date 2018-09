Martelgang Nederlandse bemanning voorbij

De vermoeide en na alle ontberingen ongeduldige bemanning van elf man had op het laatst alleen nog slecht water te drinken en maar weinig goeds te eten. Een kok en matroos waren zelfs al ziek, maar groen licht om naar veilige haven te koersen bleef lang uit. Het ging om een nautisch familiebedrijf in nood, dat het slachtoffer werd van de zure ondergang van rederij Flinter Groep uit Barendrecht, mede-eigenaar van het gestrande schip.

Curator Kees van den Bergh handelt de nasleep van het faillissement van rederij Flinter af, dat recent op de fles ging. ,,Er is nu gelukkig een oplossing. Er was wel steeds overleg met de banken over een regeling, maar ja er was nog niet betaald’’, verklaart hij de duur van de nautische martelgang. ,,Maar die betalen nu het salaris.’’ Naar verwachting komt er geen doorstart van Flinter.

Duo Ship BV in Delfzijl, door curatoren aangesteld als het nieuwe management voor het schip, is positief dat men er in ieder geval vandaag nog uit zou komen met de havenautoriteiten van Gibraltar. ,,We gaven vanaf vorige week de hoogste prioriteit aan het betalen van achterstallige salarissen en het leveren van de benodigde proviand en brandstof’’, stelt woordvoerster Thea Pelupessy van MF Shipping Group, waar het onder valt. ,,Een nieuwe bemanning is gereed de huidige af te lossen.’’