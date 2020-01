Circusartiesten naar ziekenhuis na val uit nok Carré Amsterdam

Het ongeval gebeurde tijdens een voorstelling. Een van de gewonden is er ernstig aan toe. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ambulances en een traumahelikopter zijn ter plekke.

Wat er precies mis ging, is niet helemaal duidelijk. Een van de twee lag volgens AT5 na het incident bewusteloos op de grond.

Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar, zegt de producent van het Wereldkerstcircus, Henk van der Meijden, enige tijd na het incident. De artiesten waren volgens hem aanspreekbaar toen ze per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht.

De shows van zaterdag en zondag gaan vooralsnog gewoon door, aldus Van der Meijden.

’Het was verschrikkelijk’

Volgens de website van Carré zelf is het Wereldkerstcircus ’een van de grootste kerstcircussen ter wereld’ en voor velen ’hét circusfestival der festivals’.

Archieffoto van Carré. Ⓒ DIJKSTRA BV

De voorstelling was uitverkocht en werd direct na het incident afgelast. Het publiek is inmiddels naar buiten geleid en staat op straat. „Het was verschrikkelijk! Hopelijk gaat het goed met beiden, maar het zag er absoluut niet goed uit”, laat een bezoeker weten op Twitter. „Ik zit met pijn in mijn buik in een restaurant.”

Sky Angels

Volgens AT5 gaat het om een artiestenduo uit Oezbekistan genaamd ’Sky Angels’. Ze wonnen in 2017 nog een Gouden Clown en worden geroemd omdat ze elkaar met een mondstuk in balans kunnen houden. „We voelen ons dan verbonden met elkaar. (...) Het roept direct elke keer onze eigen levenspassie op”, vertelde Kristina Vorobyeva daar eerder over, schrijft de website Circuscentrum.nl.

