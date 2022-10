Zorgen over naderende winter: ’Werk aan winkel voor Koolmees’

„We hebben wat dat betreft geen hoop dat het dit jaar niet gebeurt. In het verleden was het schering en inslag en ik ben er ook bang voor dat het ook deze periode niet anders wordt”, zegt directeur Freek Bos. „Want de natuur laat zich niet sturen en kan zeker nu de blaadjes van de bomen vallen, weer voor veel ellende gaan zorgen. Zeker in combinatie met de problemen waar NS al mee te maken heeft.”

„We kunnen inderdaad te maken krijgen met gladde sporen. Dit komt doordat treinwielen boombladeren tot een gladde moes verrijden”, zegt een NS-woordvoerder. „Op sommige plaatsen kunnen treinen daardoor grip verliezen en doorslippen, wat tot vertragingen kan leiden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen rijden er in totaal twaalf treinen die een speciale gel – bestaande uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel – op de sporen kunnen smeren om het stroever te maken. Spoorbeheerder ProRail kan op basis van een speciaal ’bladvalweerbericht’ bepalen waar het goedje moet worden aangebracht.”

’Reiziger slachtoffer’

Bij Rover hopen ze dat het gaat helpen, maar directeur Bos ziet dat het hoe dan ook problemen regent op het spoor waar de reiziger de dupe van is. „Voor ons zijn het toptijden als het gaat om het aantal klachten die we binnenkrijgen. Het is dan ook duidelijk dat door het personeelstekort bij NS vooral de klant het slachtoffer is. Die krijgt onnodig veel overlast te verduren, vinden wij. Want de vervoerder kan in onze ogen veel meer doen en kiest veel te makkelijk voor maatregelen als het schrappen van treinen.”

In de weekenden kunnen reizigers zelfs te maken krijgen met 15 tot 20 procent minder treinen, met op sommige plekken nog slechts één keer per uur een trein door een gebrek aan medewerkers. NS heeft ruim 1100 vacatures op te vullen, variërend van machinist en conducteur tot servicemedewerker. „Hiermee zakt de dienstverlening tot een onacceptabel niveau”, stelt Bos vast. „Ik vrees dan ook dat reizigers te maken krijgen met lange wachttijden, extra overstappen en overvolle treinen.”

Om zoveel mogelijk reizigers te kunnen vervoeren wil Rover dat NS alles uit de kast haalt en daarbij geen enkele maatregel schuwt. „Laat bijvoorbeeld kantoor- en winkelpersoneel meehelpen als vertrekassistent. Of versoepel de regels zo dat één conducteur meer treincoupés onder zijn of haar hoede mag nemen en stel lege materieelritten open voor reizigers. Maar er moeten ook oplossingen voor de langere termijn worden genomen. Dat is echter niet het geval”, aldus Bos, die hoopt dat Wouter Koolmees – de nieuwe baas van NS – wel spijkers met koppen zal slaan. „Want dat er werk aan de winkel voor hem is, mag duidelijk zijn.”